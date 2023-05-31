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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبة طبطبة.. دياب ومسار إجباري يطرحان أغنيتهما الجديدة على اليوتيوب| فيديو

دياب وفريق مسار إجباري
دياب وفريق مسار إجباري

 طرح المطرب دياب وفريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". 

الأغنية تدور فى إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

 

كلمات الأغنية 

وتقول كلمات الأغنية: شكرًا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش… بشكر لساني شكر واجب.. دا اللى مش عاجب وعاجب ..دا اللى علطول الوقت ساكت.. قاللى وقت اللوم ملوش.

 

 

 

كما احتفل فريق مسار إجبارى بفوز أغنية "كلمة" تتر مسلسل "الهرشة السابعة" غناء هانى الدقاق بمشاركة بستان مجدى، كلمات آمار مصطفى، وألحان هاني الدقاق، وتوزيع موسيقى مسار إجباري، بجائزة أفضل تتر مسلسل فى دراما رمضان الماضى فى مسابقة Creative Summit والذى أقيم حفلها مساء أمس وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.
 

 دياب في مسلسل تحت الوصاية

 

وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

المطرب دياب فريق مسار إجباري حبة طبطبة

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