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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة فتاتين سقطتا من عقارين في حادثين منفصلين بالجيزة

صدى البلد

أصيبت فتاة في عقدها الأول إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة الشقة محل سكنها بشارع إبراهيم الريس بمنطقة المعتمدية بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بشارع إبراهيم الريس بمنطقة المعتمدية بدائرة المركز. 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو طفله تدعي "جني عبدالناصر حسن" في العقد الأول من عمرها بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت مصابة. 

وجري نقلها إلي مستشفي بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم، وبسؤال أهلية المصابة ايدوا ما جاء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كما أصيبت فتاة تدعى ياسمينا أ، 22 سنة ، اثر سقوطها من علو بشارع السودان بمنطقة العجوزة، وتم نقلها لمستشفي إمبابة العام ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كرداسة مديرية امن الجيزة النجدة العجوزه الجيزة

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