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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق أبو العينين يهنئ الجونة بالعودة للدوري الممتاز

صدى البلد

 هنأ طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا، نادي الجونة بعد الصعود للدوري الممتاز  متصدرا مجموعة الصعيد ليلحق بالثنائي زد وبلدية المحلة.

 

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا :طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا، وجميع العاملين في نادي سيراميكا كليوباترا، يهنئون مجلس إدارة نادي الجونة وأعضاء مجلس الإدارة، بالتأهل للدوري الممتاز. 


وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة الرياضي الفوز علي فريق الشبان المسلمين بقنا وخطف بطاقة التأهل الثالثة للدوري الممتاز لدورى الأضواء والشهرة .

رفع فريق الجونة بثنائية شبان قنا رصيده إلي  69 نقطة محتلا المركز الأول وبفارق نقطة وحيدة عن منافسه فريق لافيينا اف سي ،رغم فوز لافيينا على أسمنت أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وكان قد تعاقد مسئولي مجلس إدارة نادي نادي الجونة عقب الهبوط الموسم الماضي ، مع أحمد مصطفي بيبو، المدير الفني السابق لفريق أسوان وصاحب انجاز صعود أسوان ، وذلك لتولي القيادة الفنية للفريق .

وجاء ترتيب مجموعة الصعيد بعد صعود الجونة كالاتى:

1 - الجونة: 66 نقطة 
2- لافيينا إف سي: 65 نقطة 
3- بترول أسيوط 59 نقطة 
4- النصر للتعدين: 50 نقطة 
5- مصر المقاصة: 48 نقطة  
6- كيما أسوان  : 45 نقطة 
7- المنيا  :  43 نقطة 
8- ديروط:  40 نقطة 
9- أسمنت أسيوط:  38 نقطة 
10- الألومنيوم  37 نقطة 
11- شبان المسلمين قنا: 30 نقطة 
12- الفيوم: 26 نقطة   
13- مركز شباب طامية:  25 نقطة 
14- ملوي: 23 نقطة
15 - تليفونات بني سويف  : 20 نقطة 
16- المدينة المنورة: 19 نقطة
 

مجموعة كليوباترا كليوباترا سيراميكا كليوباترا الجونة سيراميكا

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