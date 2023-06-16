عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض مسرحية ميمو لـ أحمد حلمي في السعودية

ميمو
ميمو

يستعد الفنان أحمد حلمي، لعرض مسرحيته الجديدة ميمو فى أبها من اليوم وحتي يوم 18 من نفس الشهر، وذلك ضمن جولة يقوم بها فى المملكة فى أكثر من مدينة.
 

ميمو فى السيتي ووك
واختتم أحمد حلمي عرض مسرحيته الجديدة "ميمو" بسيتي ووك جدة  يوم 5 من شهر يونيو الجاري بعد تحقيقها نجاح كبير على مدار 5 أيام رفعت خلالها شعار كامل العدد.

أحمد حلمي ينشر كواليس مسرحية "ميمو"

أحمد حلمي يستعد لجولة بالسعودية لعرض مسرحية ميمو.. صور

تفاصيل مسرحية ميمو
"ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.
 

حرص الفنان بيومي فؤاد وأحمد حجازي قائد فريق نادي الإتحاد السعودي على حضور مسرحية الفنان أحمد حلمي الجديدة "ميمو" التي تعرض حاليا بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، والتي تواصل رفع لافتة كامل العدد بشكل يومي منذ بداية عرضها يوم الخميس الماضي.

 

حمدي بدر يعلن عن جدول عروض ميمو
وأكد المنتج حمدي بدر، أن مسرحية ميمو حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها في جدة، ومن قبلها الرياض، وهذا بشهادة الحضور والنقاد، والمحطة القادمة سوف تكون عدة مدن داخل السعودية منها: الدمام وأبها وحائل.


وأشار بدر إلى أنه سبق وتم عرض المسرحية خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، وأشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأن العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، وكريم عبد العزيز.

حلمي أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى المملكة جدة هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرض رسمي من سيلتافيجو الإسباني لضم نجم الأهلي.. تفاصيل

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز بالميركاتو الصيفي

كولر يقرر رحيل رباعي الأهلي عن الفريق بالميركاتو الصيفي |تعرف عليهم

375 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023

وباء جديد ينتشر في مدينة عربية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف .. هنيدي يكشف عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد

تامر عاشور يروج لحلقته في حبر سري .. اليوم

نجلاء بدر: الإحساس بالعجز مدمر نفسيا

السيناريست محمود حمدان يعلن تعاقده على عدة أعمال

ياسين التهامي يحصد جائزة أفضل تتر غنائي لمسلسل بـ مهرجان همسة

سعد الصغير يغني بالروسي في برنامجه.. اليوم

ابن شقيق عبدالحليم حافظ: العندليب نفى زواجه بسعاد حسني في مذكراته الصوتية

يحدث في مصر.. نداء شرارة ضيفة شريف عامر غدا

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

استطلاعات: الليكود يعزز قوته في إسرائيل

لتعزيز العلاقات.. الرئيس الروسي سيلتقي بنظيره الإماراتي في سان بطرسبرج

طريقة إحرام النبي في حجة الوداع.. تعرف على السنن والمحظورات

مجزرة عائلية في العراق.. ماذا حدث؟

بعد بنزيما.. اتحاد جدة يحسم صفقة عالمية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة المكرونة بالبسطرمة| شهية وغير تقليدية

عمرها آلاف السنين.. لغز أسوار من الحجارة الضخمة على طول نهر النيل في مصر

10 صور تكشف إطلالات شقيقة محمد صلاح| أنيقة ومحتشمة

نشرة المرأة والصحة| عارضة أزياء سعودية تشعل السوشيال ميديا بجمالها... طريقة تحميك من سرطان القولون

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ