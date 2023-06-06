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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي يستعد لجولة بالسعودية لعرض مسرحية ميمو.. صور

أحمد حلمي
أحمد حلمي

اختتم أمس الفنان أحمد حلمي عرض مسرحيته الجديدة "ميمو" التي عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي في سيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، ورفعت خلالهم شعار كامل العدد. 


من جانبه أكد المنتج حمدي بدر، أن مسرحية ميمو حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها في جدة، ومن قبلها الرياض، وهذا بشهادة الحضور والنقاد، والمحطة القادمة سوف تكون عدة مدن داخل السعودية منها: الدمام وأبها وحائل.


وأشار بدر إلى أنه سبق وتم عرض المسرحية خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، وأشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأن العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، وكريم عبد العزيز. 

 


"ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

 

حرص الفنان بيومي فؤاد وأحمد حجازي قائد فريق نادي الإتحاد السعودي على حضور مسرحية الفنان أحمد حلمي الجديدة "ميمو" التي تعرض حاليا بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، والتي تواصل رفع لافتة كامل العدد بشكل يومي منذ بداية عرضها يوم الخميس الماضي. 

 


 

أحمد حلمى أحمد رزق الراحل علاء ولى الدين الفنان بيومي فؤاد المملكة العربية السعودية النجم كريم عبد العزيز

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