«واقف على كنبة».. أحمد حلمي يشارك صورة طريفة مع نجم الأهلي السابق|شاهد

شارك الفنان أحمد حلمي، صورة جديدة مع نجم النادي الأهلي السابق، واتحاد جدة السعودي حاليا، أحمد حجازي، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

ومازح أحمد حلمي، الجمهور، بوقوفه على شيء عالٍ؛ لفارق الطول بينه وبين اللاعب أحمد حجازي، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيرا خلال التعليقات.

ويشارك أحمد حلمي بطولة مسرحية ميمو، كلا من: الفنانة هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، جيلان علاء، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا حمدي بدر، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

تدور أحداث قصة مسرحية ميمو حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من المجتمع وكذلك أسرته والذي يقوم بدوره الفنان الكوميدى احمد حلمي، لكنه يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها ولكن ما يحدث مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وتمثل "ميمو" عودة لـ أحمد حلمي على خشبة المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية حكيم عيون عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.