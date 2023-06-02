بعد مسرحية ميمو.. مشروع جديد للفنان أحمد حلمي

نجاح كبير يحققه الفنان أحمد حلمي، بمسرحيته الجديدة "ميمو" في بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بـ«سيتي ووك" في مدينة جدة، حيث رفعت في أول أيام عرضها لافتة “كامل العدد”.

كما تصدر النجم أحمد حلمي، تريند موقع التغريدات العالمي “تويتر” في السعودية، وحضر العرض، المطرب محمد حماقي، ومجموعة كبيرة من الضيوف.

ومن جهته، أكد المنتج حمدي بدران، أن هذا النجاح ليس جديدا على العرض، ولا الفنان أحمد حلمي، مشيرا إلى أن هناك مشروع جديد ضمن مجموعة من المشاريع، يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وحرص على حضور العرض المسرحي، النجم محمد حماقي، الذي أبدى سعادته وإعجابه بالمسرحية، كما حضر العرض أيضًا المنتج حمدي بدر.

تدور أحداث قصة مسرحية ميمو حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من المجتمع وكذلك أسرته والذي يقوم بدوره الفنان الكوميدى احمد حلمي، لكنه يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها ولكن ما يحدث مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وتمثل "ميمو" عودة لـ أحمد حلمي على خشبة المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية حكيم عيون عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.



جدير بالذكر أن يشارك في مسرحية ميمو، بجانب النجم أحمد حلمي، مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين منهم أحمد رزق، حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هنا شيحة، محمد رضوان، وجيلان علاء، نور إيهاب، ومي جلال وغيرهم من الفنانين، والعرض الأول للمسرحية كان يوم 20 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتمثل "ميمو" عودة لـ أحمد حلمي على خشبة المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية حكيم عيون عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وتدور أحداث قصة مسرحية ميمو حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من المجتمع وكذلك أسرته والذي يقوم بدوره الفنان الكوميدى احمد حلمي، لكنه يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها ولكن ما يحدث مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.