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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرضها في السعودية|التفاصيل الكاملة لمسرحية ميمو لـ أحمد حلمي

عرض مسرحية ميمو
عرض مسرحية ميمو

تصدر النجم أحمد حلمي، تريند موقع التغريدات تويتر بالسعودية، وذلك بعد رفع شعار "كامل العدد" لمسرحيته "ميمو" ونفاد التذاكر بالكامل.

ورفعت المسرحية في كل عروضها لافتة "كامل العدد"، بل إن إدارة المسرح دائمًا كانت تضطر لوضع كراسي إضافية لاستيعاب الجمهور الذي طالب بحفلات إضافية للمسرحية لإتاحة الفرصة للجميع أن يشاهد "ميمو"، وبالفعل تم الاستجابة وقتها لرغبة الجمهور.

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وحرص على حضور العرض المسرحي النجم محمد حماقي، الذي أبدى سعادته وإعجابه بالمسرحية، كما حضر العرض أيضًا المنتج حمدي بدر.

تدور أحداث قصة مسرحية ميمو حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من المجتمع وكذلك أسرته والذي يقوم بدوره الفنان الكوميدى احمد حلمي، لكنه يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها ولكن ما يحدث مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

 

وتمثل "ميمو" عودة لـ أحمد حلمي على خشبة المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية حكيم عيون عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.
 

جدير بالذكر أن يشارك في مسرحية ميمو، بجانب النجم أحمد حلمي، مجموعة  كبيرة من أبرز الفنانين منهم أحمد رزق، حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هنا شيحة، محمد رضوان، وجيلان علاء، نور إيهاب، ومي جلال وغيرهم من الفنانين، والعرض الأول للمسرحية كان  يوم 20 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتمثل "ميمو" عودة لـ أحمد حلمي على خشبة المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية حكيم عيون عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وتدور أحداث قصة مسرحية ميمو حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من المجتمع وكذلك أسرته والذي يقوم بدوره الفنان الكوميدى احمد حلمي، لكنه يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها ولكن ما يحدث مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

أحمد حلمي
أحمد حلمي
أحمد حلمى النجم أحمد حلمي ميمو محمد حماقي مسرحية ميمو أحمد رزق موسم الرياض

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