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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال مسرحية ميمو يحتفلون بعيد ميلاد محمد رضوان

فريق عمل مسرحية ميمو
فريق عمل مسرحية ميمو يحتفل بعيد ميلاد محمد رضوان

احتفل فريق عمل مسرحية ميمو بعيد ميلاد الفنان محمد رضوان أحد أعضاء المسرحية والمعروضة حاليا فى السعودية.

وحرص فريق عمل المسرحية على مفاجئة محمد رضوان وتقديم تورتة مدون عليها أسمه للاحتفال بعيد ميلاده الـ56 وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.

 

تفاصيل مسرحية ميمو

يستعد الفنان أحمد حلمي لعرض مسرحيته الجديدة ميمو ، بداية من شهر يونيو المقبل علي أحد المسارح الكبرى بالمملكة العربية السعودية . 

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية ميمو للفنان أحمد حلمي لمدة خمسة أيام ، بعد أن عرض الموسم الاول منه خلال الفترة الماضية وحقق نجاحا كبيرا . 

وتتراوح أسعار تذاكر مسرحية ميمو ما بين ال 150 رياال وهو ما يعادل 1300 جنيه الي  1100 ريال ، وهو ما يعادل بالجنيه المصري 9 آلاف جنيه.

 

أحداث مسرحية ميمو

وتدور أحداث قصة مسرحية ميمو حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من المجتمع وكذلك أسرته والذي يقوم بدوره الفنان الكوميدى احمد حلمي، لكنه يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها ولكن ما يحدث مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

يشارك في مسرحية ميمو في بطولة موسمها الاول بجانب النجم أحمد حلمي، مجموعة  كبيرة من أبرز الفنانين منهم أحمد رزق، حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هنا شيحة، محمد رضوان، وجيلان علاء، نور إيهاب، ومي جلال.

وتمثل "ميمو" عودة لـ أحمد حلمي على خشبة المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية حكيم عيون عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

 

مسرحية ميمو محمد رضوان عيد ميلاد الفنان محمد رضوان

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