إليسا ومسار إجباري يقدمان حفلا غنائيا في الإسكندرية.. اليوم

يستعد كل من الفنانة إليسا، وفريق مسار اجباري لاحياء حفل غنائي في الاسكندرية اليوم الجمعة.

أسعار تذاكر حفل مسار إجباري وإليسا

الفئة الأولى تبلغ قيمتها بـ 550 جنيهًا

أما الفئة الثانية فتبلغ قيمتها 650 جنيهًا

أما الفئة الثالثة VIP فتبلغ قيمتها 1250 جنيهًا

والفئة الرابعة VVIP بـ 1600 جنيه

طرح المطرب دياب وفريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.



أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الأغنية تدور فى إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا عن حصولها على حكم قضائي بأحقية توزيعها لألبوماتها الغنائية فى أكثر من شركة على مستوى العالم، وعدم أحقية الشركة الخاصة برالف كركبي بتوزيع ألبوماتها بشكل حصري.



وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط اسمه رالف كركبي.

وأضافت: قرار جديد بيأكد إنه الشركة اللي تعدّت على حقوقي منّا الموزع الحصري مثل ما عم تدّعي وترسل تهديدات للشركات. والأهّم حطّ القضاء هيدي الشركة عند حدّا. شُكراً المحامي مارك حبقة.

