جامعة الدلتا التكنولوجية توجه بسرعة رصد نتائج الطلاب

قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن أمس كان آخر أيام اختبارات نهاية العام الجامعي 2022-2023، وقد مرت بسلام دون حدوث أي معوقات أو مشاكل.

وأكد “كشك”، حرصه على متابعة أعمال الامتحانات بصورة مستمرة، والتأكد من توفير بيئة آمنة مناسبة للطلاب، وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات اللوجستية التي تضمن تسهيل أدائهم للامتحانات، مشيرا إلي أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انتظام سير الاختبارات طبقًا للقواعد المنظمة للاختبارات ومتابعتها بصفة مستمرة.

وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إلي أن قد تم توجيه الكنترول وأعمال التصحيح بسرعة رصد نتائج الطلاب، مشيرا إلى ان إدارة الجامعة حرصت على متابعة أعمال الاختبارات بصورة مستمرة.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، مؤكدًا أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة التي تنفذها الجامعات، موضحًا أن العام الدراسي 2022-2023 شهد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للجامعات التكنولوجية، وذلك في إطار تقديم رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية.