تامر عاشور: سارة الطباخ منتجة الفانكوش.. ومكملتش في القضية ضدي

‏قال الفنان تامر عاشور انه لم يرحب بالعمل مع سارة الطباخ وكل ما حدث كان مجرد عقد مضى عليه على أساس أن هناك مشروع وخطة محددة سيعملون عليها ولكن الفكرة طلعت بالنسبة لها فكرة واهية قائلا: "هي ليها أفكار واهية في كل الحاجات مش معايا أنا بس".

‏وتابع تامر عاشر خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، انه بالفعل قال سابقا على سارة الطباخ أنها "منتجة الفنكوش" قائلا: "حتى لو زعلت تزعل عادي هتعمل ايه يعني كان غيرها اشطر".

نقابة المهن الموسيقية

وأضاف أن كل الموضوع أنهم ابرموا عقد وهي لم تلتزم به وبدأت في رفع دعاوى قضائية عليه، و النقابة تدخلت في الأمر ويعلموا كل هذا الكلام، قائلا: "من رحمة ربنا عليها إني مكملتش في القضية".