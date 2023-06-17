تامر عاشور: ممكن ألحن أغاني لـ عمر كمال.. مستحيل أعمل مهرجانات

كشف المطرب تامر عاشور، عن تقديمه ألحان جديدة تظهر خلال أيام للنجمة شيرين وأيضا له عمل جديد سيصدر قريبا لأنغام، كما أشار إلى موافقته تقديم الحان جديدة للمطرب فضل شاكر وأنه ينظر له كفنان.

وأضاف تامر عاشور، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يخاف من النسيان والتراجع ليس لسبب إلا خوفا من تحول الدنيا وتظهر أمور جديدة أو تتراجع الموسيقى التي يقدمها ولا تواكب السوق، قائلا: "بخاف ديما أن يكون المزيكا بتاعتي تبقى مش مواكبة وده بخاف منه من اول طريقي".

ورد تامر عاشور على موقفه من تلحين أغاني لمطربي المهرجانات، قائلا: "لو جالي أي واحد مؤدي مهرجانات وطلب أغنية من ألحاني أديله لحن لو صوته كويس وعمر كمال وشاكوش وحمو بيكا محدش فيهم بيغني اللون اللي بعمله خالص ولو حد هيسيب حتته ممكن يبقى عمر كمال وهو اللي بيغني".

حمو بيكا

وتابع: "حمو بيكا حبيب قلبي ولكن احنا بنتكلم في ألحان وغناء ولو جالي حد طلب مني مهرجانات مستحيل أوافق على المشاركة في المهرجانات".