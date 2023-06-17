تامر عاشور: أرفض دخول بنتي عالم الشهرة والوسط الفني متاعبه كثيرة

أكد المطرب تامر عاشور، عدم تمنيه دخول ابنته الوسط الفني، قائلا: "بنتي بتغني وصوتها حلو قوي لكن لا أتمنى دخولها عالم الفن ولو كبرت وحبت تكون فنانة أو مطربة مش موافق ودي تبقى موهبة ولكن يبقى لها خطها ومستقبلها وهو اختيارها في النهاية ولكن هبقى رافض".

وأوضح تامر عاشور، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الوسط الفني له متاعب كثير من سهر وتعطيل عن الدراسة، موضحا أن بنته حال انتهاء دراستها وتفرغها سيختلف الأمر، متابعا: "ارفض دخولها الفن في الصغر ولو ولد اسيبه إنما بنت أخاف عليها".

المنتج محسن جابر

وكشف تامر عاشور، عن أنه كان هناك اختلاف بينه وبين المنتج الكبير محسن جابر مضيفا: "كان في خلافات بيني وبين محسن جابر لكن هو أب روحي للفن المصري وخرجت من المشكلة منتصر وممكن ارجع في أي وقت اشتغل معاهم تاني وصوت الفن بيتي".