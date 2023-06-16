تامر عاشور: شيرين أكثر صوت جبار في الوطن العربي

أكد المطرب تامر عاشور، أن الالتزام عليه عامل كبير لنجاح المطرب الموهوب، قائلا: "شيرين عبد الوهاب أكثر صوت جبار في الوطن العربي وانغام ملتزمة بشكل قوي، والالتزام أهم ومحدش هيحبك وأنت مش ملتزم واللي تفوز بلقب صوت مصر أعطيه للملتزمة أنغام".

ورد تامر عاشور، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على حقيقة كونه شخصية حزينة بسبب الأغاني الذي يقدمها قائلا: "أنا مش غاوي حزن ودراما وشخصيتي مختلفة خالص وكل الفنانين والمطربين الحاجات اللي بتأثر في تاريخهم هي أغاني الدراما".

حكيم

واستكمل: "أكثر فنان بيرقص في مصر حكيم و95% من أغانيه دراما وهو يستصيغ نوعية أغاني"، موضحا أن أغاني الدراما تكون شخصية الفنان وحاول يغني حاجة مختلفة ولكن خرجت بطريقته وأغاني الدراما اقصر طريق لقلب الجمهور.