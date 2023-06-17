تامر عاشور: ممكن ألحن لـ عمر كمال.. مستحيل أعمل مهرجانات.. هيفاء وهبي "مؤدية" .. ومعرفش أغاني مايا دياب

حل الفنان تامر عاشور، ضيفا ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، وتحدث عن مشكلته مع سارة الطباخ، وعن دخول ابنته عالم الفن، ورأيه في الفنانة هيفاء وهبي، وإمكانيه تلحينه لـ عمر كمال أو فضل شاكر.

سارة الطباخ منتجة الفانكوش



‏قال الفنان تامر عاشور انه لم يرحب بالعمل مع سارة الطباخ وكل ما حدث كان مجرد عقد مضى عليه على أساس أن هناك مشروع وخطة محددة سيعملون عليها ولكن الفكرة طلعت بالنسبة لها فكرة واهية قائلا: "هي ليها أفكار واهية في كل الحاجات مش معايا أنا بس".

‏وتابع تامر عاشر خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، انه بالفعل قال سابقا على سارة الطباخ أنها "منتجة الفنكوش" قائلا: "حتى لو زعلت تزعل عادي هتعمل ايه يعني كان غيرها اشطر".





وأضاف أن كل الموضوع أنهم ابرموا عقد وهي لم تلتزم به وبدأت في رفع دعاوى قضائية عليه، و النقابة تدخلت في الأمر ويعلموا كل هذا الكلام، قائلا: "من رحمة ربنا عليها إني مكملتش في القضية".

سألحن لـ فضل شاكر لو قرر الرجوع



‏قال الفنان تامر عاشور أن لو الفنان فضل شاكر قرر الرجوع للفن مرة أخرى وطلب منه الحان بالطبع سوف يلحن له ولا يوجد لديه أي مشكلة.

وتابع تامر عاشور خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن بعض الناس ترفض رجوع فضل شاكر وترفض وجوده لبعض المشاكل الشخصية وبسبب تطرفه لكنه شخصيا لا يوجد لديه مشكلة معه وهو يتعامل مع فنان وهو ملزم بوجهة نظره الفنية فقط أما غير الفنية لا تخصه في شيء ولا تعنيه.

وأضاف أما عن اتهام فضل شاكر إن يده ملطخه بالدماء أكد أنه لا يستطيع الفصل في هذا الكلام لكن لو هذا الكلام حقيقي بالطبع لن يتعامل معه.

لا أفكر في دراسة المزيكا بعد رفدي من تربية موسيقية



‏قال الفنان تامر عاشور أنه لا يفكر في العودة مرة أخرى للدراسة في كلية التربية الموسيقية بعد رفده منها.

وتابع تامر عاشور خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يفكر في دراسة المزيكا من البداية وأنه لا يحتاج لذلك قائلا: "في المزيكا الصنعة هي علمك وتتعلم عن طريق الاستماع".

وأضاف أن كلية التربية الموسيقية لها نسبة حضور وذلك سوف يكون صعب على أي فنان، وأنه لو قرر أن يتعلم شيء جديد سوف يتعلم العزف على آلة جديدة، مؤكدا أن ليس لديه أي ميول لأي مهنة أخرى غير الغناء والموسيقى.



ممكن ألحن أغاني لـ عمر كمال



كشف المطرب تامر عاشور، عن تقديمه ألحان جديدة تظهر خلال أيام للنجمة شيرين وأيضا له عمل جديد سيصدر قريبا لأنغام، كما أشار إلى موافقته تقديم الحان جديدة للمطرب فضل شاكر وأنه ينظر له كفنان.

وأضاف تامر عاشور، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يخاف من النسيان والتراجع ليس لسبب إلا خوفا من تحول الدنيا وتظهر أمور جديدة أو تتراجع الموسيقى التي يقدمها ولا تواكب السوق، قائلا: "بخاف ديما أن يكون المزيكا بتاعتي تبقى مش مواكبة وده بخاف منه من اول طريقي".

ورد تامر عاشور على موقفه من تلحين أغاني لمطربي المهرجانات، قائلا: "لو جالي أي واحد مؤدي مهرجانات وطلب أغنية من ألحاني أديله لحن لو صوته كويس وعمر كمال وشاكوش وحمو بيكا محدش فيهم بيغني اللون اللي بعمله خالص ولو حد هيسيب حتته ممكن يبقى عمر كمال وهو اللي بيغني".





وتابع: "حمو بيكا حبيب قلبي ولكن احنا بنتكلم في ألحان وغناء ولو جالي حد طلب مني مهرجانات مستحيل أوافق على المشاركة في المهرجانات".

هيفاء وهبي "مؤدية" وليست مطربة

أكد المطرب تامر عاشور، أن هيفاء وهبي لها شكلها التي تتميز به في الأداء، قائلا: "هيفاء وهبي مؤدية وهي عارفه كويس ومستحيل تزعل وهي عارفه أنها مؤدية وده يختلف عن المغني، وهيفاء وهبي هي لها شكل بتغني بيه"، كما أكد عدم معرفته بأغاني مايا دياب.

وأضاف تامر عاشور، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يعرف أي أغنية لمايا دياب، مضيفا: "معرفش أغاني مايا دياب ولا اغنية لكن هيفاء وهبي اشتغلت معاها وعملت لها اغنية صباحو ورد وهي عارفه أنها مؤدية".



وأوضح تامر عاشور، حقيقة تهربه أن يعرفه الناس خلال اداءه الخدمة العسكرية بالجيش، قائلا: "تفاخرت لما دخلت الجيش لكن مقلتش أني المطرب المشهور وكنت بحاول اهرب من التجمعات في مركز التدريب وفي ناس اكتشفتني واللي عرفوني بدأوا يسعدوني وكنت بعمل كده عشان مش عايز مشاكل".



أرفض دخول بنتي عالم الشهرة والوسط الفني

أكد المطرب تامر عاشور، عدم تمنيه دخول ابنته الوسط الفني، قائلا: "بنتي بتغني وصوتها حلو قوي لكن لا أتمنى دخولها عالم الفن ولو كبرت وحبت تكون فنانة أو مطربة مش موافق ودي تبقى موهبة ولكن يبقى لها خطها ومستقبلها وهو اختيارها في النهاية ولكن هبقى رافض".

وأوضح تامر عاشور، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الوسط الفني له متاعب كثير من سهر وتعطيل عن الدراسة، موضحا أن بنته حال انتهاء دراستها وتفرغها سيختلف الأمر، متابعا: "ارفض دخولها الفن في الصغر ولو ولد اسيبه إنما بنت أخاف عليها".

وكشف تامر عاشور، عن أنه كان هناك اختلاف بينه وبين المنتج الكبير محسن جابر مضيفا: "كان في خلافات بيني وبين محسن جابر لكن هو أب روحي للفن المصري وخرجت من المشكلة منتصر وممكن ارجع في أي وقت اشتغل معاهم تاني وصوت الفن بيتي".