عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير عام الشباب والرياضة بسيناء يهنىء فريق نادي قادرون باختلاف بالفوز

فريق نادي قادرون
فريق نادي قادرون باختلاف بسيناء

قدم إيهاب حسن عبدالوهاب مدير  عام الشباب والرياضة،  محافظة شمال سيناء، التهنئة لفريق نادي قادرون باختلاف بشمال سيناء في أولي مباريات دوري  الدرجة الاولى لكرة القدم للصم ، والتي نظمتها، اللجنة البارالمبية المصرية ،والتي أقيمت  ،علي أرض ملعب مركز شباب زينهم بالقاهرة ، وتحقيق الفوز علي  منافسه "فريق الإيمان" بخمس أهداف مقابل هدفين.

 

رعاية الموهوبين:

 

أكد إيهاب حسن  ،أن رعاية الموهوبين رياضيا وفنيا من ذوي الهمم علي رأس أولويات الوزارة، مشيراً إلي أن النتائج التي يحققها الأبطال  ، يبرهن علي انهم ثروة مصر الحقيقية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم وحرصها الدائم علي دعمهم ورعايتهم.

وأعرب ايهاب حسن عبدالوهاب عن فخره وسعادته بالنماذج المشرفة من أبناء شمال سيناء

وأكد ، على أن دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة تلقي اهتمام كبير من قبل الرياضيين، حيث إنه لا يوجد فرق بين رياضي معاق، ورياضي سليم .

txt

توفير سلع ومواد غذائيّة للمواطنين بمدينة نخل في شمال سيناء بأسعار مخفضة

سيناء فريق قادرون باختلاف الفوز الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

للموظفين ومحدودي الدخل.. تحرك رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة

شوية من حظ الأهلي| ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب.. وتكشف حقيقة إجبار حازم إمام على الاعتزال

فيديو مرعب لسقوط سيارة من على جسر في السعودية.. شاهد

الشكل والتفاصيل.. موعد إصدار عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

ترشيحاتنا

بطل عالم وأصغر منها بـ8 سنوات| من هو صديق شاكيرا الجديد؟

آخر موعد لقص الشعر وتقليم الأظافر قبل ذبح الأضحية.. تعرف عليه

زيادة أسعار تويوتا فورتشنر 2023 .. إليك تفاصيل كل فئة

أغرب كلمات.. لمن أهدى يوسف السباعي مقدمة رواية "أرض النفاق"؟

ضربته علي رأسه بـ الفأس وقطعت جثته بالسكين.. اعترافات مثيرة لقاتلة نجلها بالشرقية

75 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 17 يونيو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات خطيرة لانتشار ورم سرطان الأمعاء| لن تتخيل

سعر ساعة محمد صلاح في حفل عيد ميلاده يثير الجدل| رقم صادم

الشكل والتفاصيل.. موعد إصدار عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية

بالتاتو وفستان لافت...غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ