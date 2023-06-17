مدير عام الشباب والرياضة بسيناء يهنىء فريق نادي قادرون باختلاف بالفوز

قدم إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، محافظة شمال سيناء، التهنئة لفريق نادي قادرون باختلاف بشمال سيناء في أولي مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم للصم ، والتي نظمتها، اللجنة البارالمبية المصرية ،والتي أقيمت ،علي أرض ملعب مركز شباب زينهم بالقاهرة ، وتحقيق الفوز علي منافسه "فريق الإيمان" بخمس أهداف مقابل هدفين.

رعاية الموهوبين:

أكد إيهاب حسن ،أن رعاية الموهوبين رياضيا وفنيا من ذوي الهمم علي رأس أولويات الوزارة، مشيراً إلي أن النتائج التي يحققها الأبطال ، يبرهن علي انهم ثروة مصر الحقيقية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم وحرصها الدائم علي دعمهم ورعايتهم.

وأعرب ايهاب حسن عبدالوهاب عن فخره وسعادته بالنماذج المشرفة من أبناء شمال سيناء

وأكد ، على أن دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة تلقي اهتمام كبير من قبل الرياضيين، حيث إنه لا يوجد فرق بين رياضي معاق، ورياضي سليم .