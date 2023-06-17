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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«سمع هس».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم بيت الروبي بمشاركة «العسيلي»

بيت الروبي
بيت الروبي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سمع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

الأغنية من كلمات فليبينو وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج بيتر ميمي.

 

برومو فيلم بيت الروبي

 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي البرومو الرسمي له استعداد لعرضه فى السينمات يوم 21 من شهر يونيو الجارى.

 

وظهر فى البرومو الإعلامية منى الشاذلي والتى تظهر ضمن أحداث الفيلم كضيفة شرف، كما قام كريم عبد العزيز بالغناء ضمن أحداث الفيلم لتكون هذه هي المرة الأولى الذى يخوض فيها تجربة الغناء. الفيلم يتم طرحه مع احتفالات عيد الأضحي ويستمر حتى نهاية موسم الصيف فى مصر وباقى الدول العربية.

 

الترويج لبيت الروبي

وبدأ أبطال فيلم بيت الروبي فى الترويج للفيلم استعداد لخوض منافسة عيد الأضحى بطرح البوستر الرسمي عبر صفحاتهم الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

أبطال بيت الروبي 

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

كريم عبد العزيز وبيتر ميمي

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

 

فيلم بيت الروبى كريم عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز محمود العسيلى

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