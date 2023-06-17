عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

تصدرت أنجيلا بشارة ؛ طليقة الفنان وائل كفوري التريند بعد ظهورها وقد فقدت كثيرا من وزنها.

ونرصد أبرز تصريحات أنجيلا في أحدث ظهور إعلامي لها

في أول ظهور إعلامي لها حلت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري ضيفة مع الإعلامي علي ياسين عبر قناة "الجديد".

وخلال المقابلة أطلقت بشارة العديد من التصريحات الجريئة في كافة المواضيع التي كانت محل جدل خلال الفترة الماضية، وفي السطور التالية نرصد لك أبرز تصريحات طليقة وائل كفوري.

أنا مواطنة لبنانية ولدت في واشنطن حيث بقيت لعمر العشر سنوات، من ثم عدت الى لبنان وأكملت دراستها وصولا للجامعة والزواج بعد تخرجها في سن الـ24.

-لم أنزعج أبدا لإلصاق صفة "طليقة وائل كفوري" باسمي لأن هذه هي الحقيقة ولكن ذلك لا يمكن أن يلغي شخصيتي وتواجدي في الحياة.

-لست ضد فكرة المساكنة قبل الزواج شرط أن تكون بين فترة الخطوبة والزواج، وعشت هذه المرحلة مع وائل كفوري لمدة سنة.

- أنا مع التبني ومع إنجاب الأطفال دون زواج.

-من الصعب العيش مع شخص مشهور ولا يوجد حب من دون غيرة لذلك كنا كلينا نغار على بعضنا البعض.

الزواج هو أسمى مؤسسة في الحياة والتي يعتبر ثمرتها الأولاد والاستمرارية والشراكة بينهما ولكن عندما يلغي واحد منهما الطرف الثاني عندها يبطل الزواج والشراكة.

-استمد قوتي من ابنتي ميشال وميلانا وهما محور حياتي وأضحي كل ثانية لأجلهما، وسأظل أقدم التضحيات إكراما لهما،وأنسى تعبي في كل مرة اسمع منهما "أنت أفضل أم في هذه الحياة.

- بناتي موهوبات في الغناء والتمثيل.

-أحب في نفسي صراحتي ولكنها تؤذيني.

-ليس لدي مشكلى مع نضال الأحمدية بل هي لديها مشاكل مع الجميع ومع نفسها فبعد أن طلبت منها ألا تتحدث عني فوجئت بها تتحدث عن أهلي بشكل سيئ.