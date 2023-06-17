عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين: المشجع الزملكاوي مكروه بيننا وغير وطني وأساء لمصر

المشجع الزملكاوي
المشجع الزملكاوي

أكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، عدم وجود رابطة للزمالك في المانيا كما أدعى مشجع الزمالك في مطار المغرب ولكن توجد جالية محترمة تحب مصر والانتماء للعبة والرياضة المصرية، مؤكدا أن ما حدث من مشجع الزمالك إساءة لسمعة مصر.

 

txt

المشجع الزملكاوي في المغرب يروي تفاصيل خناقة المطار |«فيديوجراف»

txt

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

وأضاف علاء ثابت، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن مشجع الزمالك لا يمثل المصريين في الخارج وهو يقيم في فرانكفورد ومكروه من الجالية المصرية وغير وطني، قائلا: "احنا كمصريين عارفين مين مع الدولة ومين ضد الدولة المصرية وهو من العناصر اللي ضد الدولة المصرية".

وتابع: "ما قاله مشجع الزمالك من حصوله على دكتوراه في العلوم السياسية غير صحيح وهو ليس دكتور ولا حاجة وهو كان بيرقص في فرقة رضا ثم اشتغل في بيع بدل الرقص وهذا لا يعيب ولكن ما يعيب اخفاء حقيقته".

https://www.youtube.com/live/YyzWpeDTpy0?feature=share

رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين الإعلامي خيرى رمضان الجالية المصرية المشجع الزملكاوي المصريين في الخارج بيت العائلة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تكشف حقيقة اقتراب فيروس أشد فتكا من كورونا

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

ضحية الأهلي.. كولر يُطيح بـ مدرب الوداد من تدريب الفريق

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

بسبب تريند.. مراهق يقفز على ظهر قطار وهو يسير

خناق ووجع دماغ | بوست مثير من خالد الغندور

بوتين أبدى اهتمامًا.. روسيا تكشف صعوبة تنفيذ المبادرة الأفريقية

30 جنيه؟ رئيس شعبة الأرز يرد على سؤال مفاجئ من أحمد موسى

كيفية علاج احتقان الحلق فى الصيف

أرخص 5 سيارات فرنسية موديل 2023 بالسوق المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست 20 كيلو .. صور أثارت الجدل لـ شذى حسون

طرق علاج ضغط الدم المرتفع بالعسل

انتظار المولود يرد على شائعة الانفصال .. آخر صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

بعد تصريح جريء .. 10 صور أثارت الجدل لـ طليقة وائل كفوري

فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرًا

نشر فيديوهاته من أول احتضاره حتى وصوله للقبر.. شاب يغضب الملايين بسبب والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ