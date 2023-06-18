لجان الثانوية العامة تمنع دخول الموبايل للطلاب والملاحظين .. والتفتيش إجباري بالعصا الإلكترونية

يمر الآن طلاب الثانوية العامة 2023 بإجراءات التفتيش بالعصا الالكترونية بمداخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، شدد خلالها على ضرورة عدم السماح بدخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم دخول الملاحظين إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.

وشملت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب 3 مرات في الحالات الاتية : (مرة أثناء دخول الطلاب، ومرة داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، ومرة ثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

وتنطلق اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية التي تضاف للمجموع ، حيث يمتحن الطلاب اليوم اللغة العربية .

وكان قد ادى طلاب الثانوية العامة 2023 على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد غير المضافة للمجموع وهي مواد ( التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد - الإحصاء ) .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة