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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقي 100%.. علي جمعة: كسوة الكعبة مصنوعة من الحرير الأصلي

كسوة الكعبة
كسوة الكعبة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الكعبة المشرفة لها أربعة أوجه أو جدران ، وكل وجه له ستارتين، وبذلك فالكعبة بها 8 ستارات.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن كسوة الكعبة مصنوعة من حرير أصلي نقي 100% ومنقوشة من الذهب.

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، عدة نصائح لضيوف الرحمن والحجاج للتعامل مع كسوة الكعبة.


تعليمات للحجاج


وقالت وزارة الحج عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن الكسوة الشريفة من مظاهر تبجيل الكعبة وتعظيمها، لذلك يجب الحرص والعناية بها، وذلك من خلال:

عدم التعلق بها.

المحافظة على نظافتها.

عدم سحبها أو جرها.

المحافظة على سلامتها.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رفعت في وقت سابق، الجزء السفلي من كسوة الكعبة بمقدار 3 أمتار تقريبًا.

وتم تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج هذا العام.

 

علي جمعة الكعبة المشرفة كسوة الكعبة حرير الذهب

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