وزير التعليم : نبذل أقصى جهدنا لتحقيق الانضباط بلجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لجنة الحامول الثانوية بنين التابعة لإدارة الحامول التعليمية التى تضم عدد ٣٥٣ طالب، وعدد ١٨ لجنة، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، حيث أشاد الوزير بهدوء وانضباط اللجان في المحافظة ، وذلك في إطار زيارته لمحافظة كفر الشيخ لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة .

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء الطلاب فى الامتحان، والتأكد من الحل فى ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، وذلك من أجل مصلحة الطلاب، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم.

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ، الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وتامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي بداية زيارته .. قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتفقد استراحات المعلمين المشاركين بالامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية.

وزير التربية والتعليم في كفر الشيخ اليوم

وزير التربية والتعليم في كفر الشيخ اليوم

وزير التربية والتعليم في كفر الشيخ اليوم

وزير التربية والتعليم في كفر الشيخ اليوم

وزير التربية والتعليم في كفر الشيخ اليوم

وزير التربية والتعليم في كفر الشيخ اليوم

وزير التربية والتعليم في كفر الشيخ اليوم