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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا يصر رئيس الوزراء المجري على دعم بوتين وترامب؟

أوربان
أوربان

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أحد كبار حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا، إن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، يمكنه إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفق ما ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن أوربان قوله: "هناك رجل في الغرب يمكنه إنهاء هذه الحرب وتحقيق السلام. هذا الرجل هو دونالد ترامب" . 

وأضاف: "المجر ستكون مهتمة برؤية مدافع عن السلام على رأس القيادة في الولايات المتحدة".

كان رئيس الوزراء المجري مؤيدًا قويًا للرئيس السابق، وقال سابقًا إنه لو فاز ترامب في انتخابات عام 2020، لما تدخلت روسيا في أوكرانيا.

في أبريل، شجع أوربان ترامب على "الاستمرار في القتال" في تغريدة نُشرت قبل توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق في مدينة نيويورك بشأن 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية خلال حملته الرئاسية لعام 2016.

تتعلق التهم بالتحقيق الذي أجراه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج، في دفع ترامب مبلغ على سبيل الرشوة لشراء سكوت النجمة السينمائية لأفلام البالغين ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016 للتكتم على علاقة غرامية زعمت أنها أقامتها مع ترامب في الماضي. 

ونفى ترامب الأمر وأصر على براءته.

وطالب أوربان ترامب بالعودة للرئاسة، قائلا: "ارجع يا سيادة الرئيس، اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى واجلب لنا السلام!".

يعد أوربان  أيضًا حليفا مخلصا لبوتين، حيث يُظهر دعمه للكرملين من خلال محاولة إحباط العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ردًا على الحرب في أوكرانيا، وذلك لأن أوروبا لديه مصالح في الحصول على الوقود الروسي.

ويرى مراقبون أن أوربان، سيكسب بعودة ترامب إلى الحكم حيث سيخفف من وطأة العقوبات على روسيا ويهدئ حملة الغرب على روسيا، وبالتالي على سير مصالح بلاده.

 

 

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