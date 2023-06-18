منتخب مصر يتفوق على جنوب السودان بهدفين في الشوط الأول

تفوق منتخب مصر في الشوط الأول على نظيره جنوب السودان بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة الودية المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي.

سجل مصطفي فتحي هدف التقدم لمنتخب مصر أمام جنوب السودان من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه لينفرد بمرمي جنوب السودان في الدقيقة 45.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان كالتالي :

محمد صبحي

أحمد رمضان بيكهام

ياسر ابراهيم

علي جبر

أحمد أبو الفتوح

مهند لاشين

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

محمود تريزيجيه

محمود كهربا

مصطفي فتحي