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رئيس التحرير
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رئيس تحرير مجلة المسرح يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني

محمد أبو العلا السلاموني
محمد أبو العلا السلاموني

روى عبد الرزاق حسين الناقد الفني، رئيس تحرير مجلة المسرح، تفاصيل اللحظات الأخيرة في رحيل الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، قائلا: "الراجل كان مهموم الفترة الأخيرة بتحويل مجلة المسرح من ورقية إلى مجلة الكترونية وطلب بعقد اجتماع عاجل واليوم المجلس كان متواجد ودخل السلاموني في كامل لياقته".

وأضاف عبد الرازق حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، "محمد أبو العلا السلاموني جاء ثم جلس وتكلمنا في مشكلة المجلة وظل يتحدث بحماس شديد ورافض الإصدار الالكتروني وطالب هيئة الكتاب بالتدخل، واعرفه من فترة كبيرة وأول مرة اشوفه في هذه الدرجة من الانفعال".

 

محمد السلاموني 

 

وتابع: "محمد السلاموني ظل يتحدث بحماس وقبل ختم كلامه بدأ يتنفس بصعوبة شديدة وفي خلال دقيقة غاب عن الوعي وكان انفعال انسان حاسس بقهر وضرورة الحفاظ على قيمة كبيرة ممثلة في مجلس المسرح، لافتا إلى انهم اتصلوا بالإسعاف ولكن كان قد توفى.

مجلة المسرح محمد أبو العلا السلاموني روى عبد الرزاق حسين خيري رمضان جلة الكترونية

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