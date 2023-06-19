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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تعلن فشل إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية

إطلاق قمر صناعي -
إطلاق قمر صناعي - أرشيفية

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، اليوم الأثنين، عن فشل إطلاق قمر صناعي كان مخصص للأغراض العسكرية.

 

وطالبت السلطات في كوريا الشمالية المسؤولين بتحديد أسباب فشل إطلاق القمر الصناعي، والاستعداد لإطلاق آخر في المستقبل القريب.

وعلى جانب آخر، بدأت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم بحضور الزعيم كيم جونج أون، اجتماعا مهما لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد "للتعامل مع الوضع الدولي المتغير"، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأفادت الوكالة بأن من المرجح أن يستمر الاجتماع الذي يعقد بكامل هيئة أعضاء اللجنة لعدة أيام. ومن المتوقع أن يستعرض أيضا المشاريع الاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول من هذا العام.

وقبل يوم من بدء الاجتماع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها بعد أقل من ساعة على تهديدها برد "حتمي" على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في وقت سابق.

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