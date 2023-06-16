كوريا الجنوبية تعلن انتشال بقايا صاروخ كوريا الشمالية

أعلن مسؤولون بجيش كوريا الجنوبية ،اليوم الجمعة، عن انتشال جيش كوريا الجنوبية جزءاً من حطام الصاروخ الفضائي لكوريا الشمالية من البحر الأصفر، في ختام عملية استعادة الحطام، والتي استمرت لأسابيع، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.



وقالت هيئة الأركان المشتركة بجيش كوريا الجنوبية إنها رفعت الحطام، الذي كان يعتقد في البداية أنه المرحلة الثانية من الصاروخ، أمس الخميس، وسط توقعات بأن التحقيق فيه قد يلقي الضوء على التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية في برنامج تطوير الصواريخ بعيدة المدى.



وكانت كوريا الشمالية أطلقت في نهاية مايو صاروخ "تشوليما -1" الجديد الذي يحمل قمر الاستطلاع العسكري "ماليجيونج -1"، لكنه سقط في البحر لفشل تشغيل محرك المرحلة الثانية، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.