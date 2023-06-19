طالب يقدم بوكيه ورد لزميلته داخل تجارة السادات.. والعميد: سنحقق في الواقعة

شهدت كلية التجارة جامعة السادات ، قيام طالب بتقديم بوكيه ورد لزميلته داخل الكلية وسط تصفيق الحضور.

وقد أثار الأمر حالة من الجدل داخل الكلية، مما دفع عميد الكلية الدكتور أسامة سليمان إلي إصدار بيان عبر الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قال فيه: " تؤكد إدارة الكلية على حرصها الدائم والمستمر على القيم الأخلاقية، والأعراف الجامعية، والسلوك القويم لطلابها داخل الحرم الجامعي، التي طالما تحلت بها جامعة مدينة السادات، والتي تعكس عادات وتقاليد وقيم وثقافة المجتمعات الشرقية المحافظة.



وأضاف البيان: “ لن تسمح إدارة الكلية بأي عمل أو فعل أو تصرف يتنافى مع تلك القيم والاعراف، وسيتم التصدي بكل حزم لأي انحراف عن هذا الإطار، ومحاسبة من يحيد عنه، وتهيب إدارة الكلية بجميع طلابها بالالتزام الكامل بالسلوك القويم للطالب الجامعي، سواء داخل قاعات الدراسة أو في أي مكان آخر داخل الحرم الجامعي”.

وأكد عميد الكلية، أنه سيتم التحقيق في الواقعة وفحص الكاميرات لبيان هوية الطالبين وسيتم إحالتهم للتحقيق فور التعرف علي هويتهم.