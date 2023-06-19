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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 في مشاجرة بالسنبلاوين

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين إثر نشوب مشاجرة استخدم فيها السلاح الناري  باالبلامون التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة السنبلاوين يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين لخلافات سابقة مما أدى إلى مصرع مصطفى ابراهيم مصطفى 63 عاما ، خليل مصطفى ابراهيم 24 عاما من قرية البلامون وتم نقلهما للمشرحه تحت تصرف النيابة  العامة وذلك على يد حلمي محمود علي ابراهيم خليل.


كما اصيب خليل ابراهيم مصطفى 27 عاما ومحمود علي ابراهيم خليل 60 عاما  والشروقارى مصطفى الأدهم 30 عاما مقيمى  قرية البلامون وتم نقلهم مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم.

جار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.
 

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