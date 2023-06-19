رجال مصر يضمنون ثلاث ميداليات جديدة ببطولة إفريقيا للسلاح بالقاهرة

ضمن ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني للسلاح ميداليات لمصر بعد تأهلهم لنصف نهائي منافسات فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري، بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل محمد السيد لنصف النهائي بعد فوزه علي بطل جنوب افريقيا بنتيجة 15-13 ليصعد لمواجهة عبد الكريم الهواري بطل المغرب.

بينما حقق محمد ياسين الفوز علي بطل مالي بنتيجة 15-9 ليصعد لمواجهة مواطنه أحمد السيد الذي تأهل بدوره لنصف النهائي بالفوز علي بطل المغرب حسام الكرد بنتيجة 15-13.

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.