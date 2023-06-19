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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار في مدرسة بـ البرازيل.. والسلطات تعلن الحداد 3 أيام

إطلاق نار دموي في
إطلاق نار دموي في مدرسة بـ البرازيل

قالت حكومة ولاية بارانا البرازيلية، إن طالبًا واحدًا على الأقل لقي مصرعه بعد إطلاق النار على مدرسة في مدينة كامبي جنوب البرازيل، مضيفة أن طالبًا مصابًا آخر نُقل إلى المستشفى.

وحسب “رويترز”، قالت الحكومة إن الجاني الذي تم القبض عليه هو طالب سابق في مدرسة البروفسورا هيلينا كولودي العامة دخل مبانيها قائلاً إنه يريد طلب سجلاته المدرسية.

وأعلن حاكم الولاية، راتينو جونيور، الحداد ثلاثة أيام وأرسل أمناء السلامة العامة والتعليم إلى كامبي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 108000 نسمة وتقع على بعد 400 كيلومتر من عاصمة بارانا، كوريتيبا.

وقال رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه من الأهمية بمكان أن تجد البلاد طريقة لبناء السلام في المدارس.

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وقال لولا في تغريدة على “تويتر”: “حياة شابة أخرى تعرضت للكراهية والعنف لم يعد بإمكاننا تحملها داخل مدارسنا وفي المجتمع”.

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