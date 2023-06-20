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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.. صناعة النواب تناقش "الصناعة الموحد" اليوم

المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود رئيس صناعة النواب

تناقش لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس معتز محمود،  مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء حمدي قريطم وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس).

قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،  أن قانون الصناعة الموحد من القوانين الهامة الذي سيسهل كافة الإجراءات أمام المصنعين والمستثمرين من خلال توحيد جهات الولاية وتفعيل نظام الشباك الواحد التي طالما نادت به اللجنة منذ بداية الفصل التشريعي الثاني .

واوضح النائب علاء قريطم  مقدم مشروع القانون  أن مشروع قانون الصناعة الموحد وافقت عليه اللجنة مبدئيا، موضحا أن القانون يضم ١٢٥ مادة  بهدف تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المصنعين

واضاف قريطم أن قانون الصناعة الموحد تتناسب رؤياه مع الجمهورية الجديدة من أجل قيام اقتصاد وطني قوي، مشيرا إلي أن هناك دعوات تم تقديمها للمستثمرين ورجال الأعمال وكل الهيئات المهتمة بالتصنيع من أجل خروج قانون قوي بدون اي عرقلة .


ومن جانبه أفاد النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن لجنة الصناعة تسعي لصيغة توافقية خلال مناقشات قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء حمدي قريطم عضو اللجنة من أجل الدفع بعجلة الاستثمار وتقديم كافة سبل  الدعم للصناعة المصري .

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