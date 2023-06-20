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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد عن مقارنته بـ محمد رمضان : هو عارف إنه مؤدي

احمد سعد
احمد سعد

كشف النجم أحمد سعد ، عن رأيه بالمقارنة بينه وبين النجم محمد رمضان في مجال الغناء، وذلك من خلال برنامج "كاربول كاريوكي"، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش عبر تليفزيون دبي.
 

وقال أحمد سعد: "مع احترامي الشديد له هو عارف إنه مؤدي مش مغني".
 

أحمد سعد:

 

وأضاف: "الناس عارفة إني أصلا مغني موسيقى عربية وتراث، لكن الناس شايفة التشابه بسبب الكليبات".

 

وتابع: "أنا حاولت أعمل حاجة جديدة، إني مش شرط علشان صوتي حلو وبغني مقدمش حاجات مودرن شبابية وألبس فاشون زي المطربين العالميين، ومحمد رمضان بيلبس فاشون، وعلشان كنت في كليب وسع وسع صابغ شعري أبيض، ولابس سلاسل وعامل كمال أجسام شوية، والجهور بيقارن علشان الكليبات".

 

وقال: "أنا ابتعدت عن التلحين للغير، لكن ألحن لنفسي وممكن ألحن لمحمد حماقي، بحبه جدا، وبعمل لحن له حاليا".


 

وواصل: "طبعا بهاء سلطان نفسي ألحن له، بحبه حب مش عادي، وعملت معاه لحن وغنيناه سوا كتجربة، واحتمال نتعاون في عمل".

 

واختتم: "نفسي أعمل لنانسي عجرم أغنية سخنة تولع الدنيا زي ما هي قطقوطة وجميلة، وأعمل أغنية لإليسا فيها إحساس".

 

يذكر أن أحمد سعد يستعد لطرح أحدث كليباته "الفلوس"، والذي يقدم من خلاله رقصة جديدة، بعد تصدره منصات السوشيال ميديا برقصته الاستثنائية على أغنيته "سايرينا يا دنيا"، كما يظهر خلال الكليب بـ "لوك" مميز ويقود دراجة نارية.
 

وتأتي أغنية الفلوس بعد انتهاء أحمد سعد مؤخرا من تسجيل أغنية "اختياراتي" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس" للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما تعقب آخر كليباته الغنائية "فوق واتعلم".

أحمد سعد محمد رمضان

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