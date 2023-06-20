الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة: نشاط واضح للرياح وتساقط للأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الساعات القادمة.



وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تتسبب في حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، متابعة: انخفاض درجات الحرارة والكتل الهوائية مستمر حتى يوم الخميس القادم.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 32 درجة ، و38 درجة على محافظات جنوب الصعيد، مشيرة إلى وجود تكاثر للسحب، والتي تعمل على تقليل الشعور بأشعة الشمس.



ولفتت إلى أن درجات الحرارة ليلا ستكون معتدلة، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح على أغلب المحافظات، مشددة على أن الرياح لن تكون محملة بالأتربة والرمال.

الأرصاد تحذر: تساقط أمطار ونشاط للرياح



ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة اليوم، على العديد من المحافظات ومدن القاهرة الكبرى، مؤكدة على أن الأمطار لن تؤثر على الأعمال اليومية.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مناشدة باستخدام غطاء للرأس وتناول كميات كبيرة من المياه.