عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة: نشاط واضح للرياح وتساقط للأمطار

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الساعات القادمة.


وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تتسبب في حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، متابعة: انخفاض درجات الحرارة والكتل الهوائية مستمر حتى يوم الخميس القادم.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 32 درجة ، و38 درجة على محافظات جنوب الصعيد، مشيرة إلى وجود تكاثر للسحب، والتي تعمل على تقليل الشعور بأشعة الشمس.

 


ولفتت إلى أن درجات الحرارة ليلا ستكون معتدلة، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح على أغلب المحافظات، مشددة على أن الرياح لن تكون محملة بالأتربة والرمال.

الأرصاد تحذر: تساقط أمطار ونشاط للرياح


ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة اليوم، على العديد من المحافظات ومدن القاهرة الكبرى، مؤكدة على أن الأمطار لن تؤثر على الأعمال اليومية.

 

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مناشدة باستخدام غطاء للرأس وتناول كميات كبيرة من المياه.

الأرصاد منار غانم حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

مشادات وطرد.. حكاية لافتة محمد عادل شهيد وعريس الجنة أمام قبره.. شاهد

إمام عاشور يكشف موقفه من العودة للزمالك

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

400 جنيه في يوم وليلة|أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

وزير التعليم لمسئولي لجان الثانوية العامة: ماتتهاونوش في المراقبة وماتسمحوش بالغش

شاومينج يزعم تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية بإجاباته قبل توزيعه باللجان..والتعليم: ماحصلش

شاومينج للغشاشين بلجان الثانوية العامة: صور الامتحان وابعته وخد الحل

ترشيحاتنا

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

فائدة تيكيت الملابس في توفير فاتورة الكهرباء

اسقاط عصابة مخدرات دولية بطائرة دارون في المغرب

تكبيرات عيد الأضحى 2023.. الإفتاء: رسول الله أمر باغتنامها لـ3 أسباب

صيام العشر من ذي الحجة.. سبب تخصيصها بهذه العبادة وفضلها

شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ