تونس تدين العدوان الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين

أدانت تونس ، في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء، بشدة عمليات إطلاق النار والغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائلية على مدينة جنين ومُخيّمها أمس، والتي أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينين، بينهم طفل، وإصابة نحو 100 آخرين.

ودعت تونس المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني، والإيقاف الفوري لهذا العدوان المُتكرّر والمُمنهج، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها السافرة وحملها على احترام قرارات الشرعيّة الدولية.

وجددت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الثابت له في الدفاع عن قضيته العادلة من أجل استرداد حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.