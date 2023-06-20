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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كريم كراميل

كريم كراميل
كريم كراميل

كريم كراميل هو حلوى فرنسية شهيرة، يتميز بطبقة كراميل لذيذة على القمة وقاعدة كريمية ناعمة. 

فيما يلي طريقة عمل كريم كراميل للشيف خديجة عثمان. 

المكونات لعمل الكريم كراميل 
- 1 لتر حليب
- 6 بيضات كبيرة
- 1 كوب سكر
- 1/2 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

لطبقة الكراميل:
- 1 كوب سكر
- 1/4 كوب ماء
- 1/4 كوب عصير ليمون

الطريقة لعمل كريم كراميل 
1. سخّني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2. أضيفي الحليب والسكر ومستخلص الفانيليا والملح في وعاء كبير واخلطيهم جيداً.
3. في وعاء آخر، اخفقي البيض جيداً ثم أضيفيه إلى مزيج الحليب واخلطيهم جميعاً حتى يتجانس المزيج.
4. لتحضير طبقة الكراميل، ضعي السكر والماء وعصير الليمون في مقلاة على نار متوسطة وقلبيهم جيداً حتى يذوب السكر تماماً ويتحول لونه إلى الذهبي الداكن.
5. اسكبي الكراميل المذاب في قاع طبق خبز كبير أو في أكواب منفردة وانتظري حتى يبرد ويتماسك.
6. اسكبي مزيج الكريم كراميل فوق طبقة الكراميل في الأكواب أو الطبق الكبير.
7. وضعي الأكواب أو الطبق في صينية فرن، واملأي الصينية بالماء لنصف ارتفاع الطبق.
8. ضعي الصينية في الفرن لمدة 40-50 دقيقة أو حتى يتماسك الكريم كراميل ويصبح ذهبي اللون.
9. اخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد تماماً، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 2-3 ساعات حتى يتماسك الكريم كراميل بشكل كامل.
10. عند التقديم، قومي بقلب الأكواب أو الطبق بحيث يكون طبق الكراميل في الأعلى وقدميها مع الفواكه أو الكريمة الطازجة حسب الرغبة.

يمكن تحضير الكراميل مسبقاً وحفظه في الثلاجة، ويمكن استخدامه في اليوم التالي لتحضير الكريم كراميل بسرعة.

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