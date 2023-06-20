بالفيديو| حيوان غريب يشعل الرعب فى سوريا.. تفاصيل

فجأة ودون إنذار، ظهر حيوان غريب عند الحدود السورية العراقية، في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال ساعات، حقق الفيديو أكثر من مليونين و300 ألف مشاهدة على صفحات عدة من تطبيقي فيسبوك ويوتيوب.

ليتبين لاحقاً أن المشاهد قديمة، وتعود إلى 4 سنوات خلت. فقد أظهر المقطع المصور حينها حيواناً مفترساً مُهدّداً بالانقراض، من نوع الكلبيات، يطلق عليه اسم الذئب ذي العرف، في إحدى مزارع الأرجنتين.

يشار إلى أن الفيديو كان حصد عشرات اللايكات والمشاركات، وقد نشر لأول مرة في السادس عشر من مارس 2019.