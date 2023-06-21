فرج عامر: برونو سافيو في طريقه للعودة من الأهلي لناديه البوليفي

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورًا بشأن عودة برونو سافيو من الأهلي لنادية البوليفي بوليفا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك : برونو سافيو في طريقة للعودة من الأهلي لنادية البوليفي بوليفار بصورة نهائية.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أبرز العناصر التي تأكد رحيلها عن صفوف الأهلي النادي الأهلي، ومصير بعض النجوم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : "تأكد رحيل البرازيلي برونو سافيو، عن النادي الأهلي بالإضافة إلى أيمن أشرف في نهاية الموسم".

وأضاف : "في حين سوف يرحل شادي حسين على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، في ظل خروجه من حسابات المدير الفني للنادي الأهلي".