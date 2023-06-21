جار البحث عنه|بريطاني مجهول الهوية يربح 55 مليون جنيه إسترليني لهذا السبب

فاز رجل بريطاني بملبغ 55 مليون جنيه إسترليني في سحب لمسابقة بطاقات الحظ بينما لم تتمكن إدارة المسابقة من الوصول إلى الشخص.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، حث القائمون على اليانصيب الأوروبي لهذا العام المتسابقون على التحقق من تذاكرهم لمعرفة ما إذا كانوا قد فازوا بالجائزة الهائلة البالغة 55 مليون جنيه إسترليني ، والتي تم سحبها منذ ساعات فقط.. وكانت الأرقام الفائزة 11 و 17 و 28 و 32 و 35 ، وكان لاكي ستارز 05 و 06.

ومن المقرر أن يصبح الفائز المحظوظ أكثر ثراءً من لاعب كرة القدم الإنجليزي هاري كين ، الذي تبلغ ثروته 51 مليون جنيه إسترليني وفقًا لقائمة Sunday Times Rich List.

وقال آندي كارتر ، كبير مستشاري الفائزين في اليانصيب الوطني: 'يا لها من ليلة بالنسبة للاعبي EuroMillions في المملكة المتحدة ، بصفتك حامل تذكرة واحد ، فقد فاز الليلة بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني!

ويأتي الفوز الكبير بعد أسبوع واحد فقط من فوز بريطاني محظوظ آخر ، لم يتقدم بعد ، بجوائز كبرى ضخمة بقيمة 111.7 جنيه إسترليني من EuroMillions.

وكان هذا الفائز هو البريطاني السادس عشر الذي يفوز بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من سحب يانصيب.

في حين أن الفائز الأخير في اليانصيب قد يعتبر نفسه الأكثر حظًا في العالم ، إلا أن حظه لا يقارن بفرانو سلاك ، الرجل الذي تمكن من خداع الموت سبع مرات قبل الفوز بالجائزة الكبرى اليانصيب الضخمة البالغة 600 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة ديلي ستار أن فرانو ، مدرس الموسيقى السابق ، فاز بالجائزة الكبرى بعد شراء التذكرة الفائزة في كرواتيا عام 2005 للاحتفال بزواجه الخامس.