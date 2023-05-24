شاهد.. كيف تحوّلت حياة شاب فقير ربح 2 مليار دولار من ورق اليانصيب

في العام الماضي، تغيرت حياة شاب أمريكي يدعى “إدوين كاسترو” بشكل لا يصدق عندما فاز بالجائزة الكبرى في اليانصيب البالغة 2 مليار دولار.

ومما لا يثير الدهشة، أنه لم يضيع الوقت في صرف بعض ثروته الجديدة على الهدايا الفاخرة لنفسه.

منذ بداياته المتواضعة، يوصف إدوين بأنه "رجل هادئ ذو قلب طيب" - لكن لا يوجد شيء أقل من قيمة مشترياته.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار"، فاز إدوين ، 30 عامًا، في بطولة كاليفورنيا باوربول في نوفمبر 2022، وحصل على 2.04 مليار دولار (1.6 مليار) ، ليصبح أكبر فائز يانصيب في التاريخ الأمريكي.

وترك له 997.6 مليون دولار (802 مليون جنيه إسترليني) بعد الضرائب ، مما يعني أن صافي ثروته أكبر من النجمين توم كروز ومادونا.

باختياره جمع ثروته الجديدة المكتسبة في دفعة واحدة ، بدلاً من المدفوعات السنوية ، سرعان ما قام الشاب الأمريكي بتوزيع الأموال على عقار فخم في هوليوود هيلز بقيمة 25.5 مليون دولار مع مناظر خلابة للمدينة.

الشاب المحظوظ

وأصبح جيران إدوين الآن المشاهير، ويجلسون بشكل جميل في مكان يضم غرفة ألعاب وقبو نبيذ وصالة ألعاب رياضية ومسبح لا متناهي ومنتجع صحي ، وهو عالم بعيد عن المكان الذي كان فيه قبل بضعة أشهر فقط.

عاش إدوين في منزل متهالك من غرفة نوم واحدة في ألتادينا ، بعد أن نشأ في "عائلة صحية" كانت تقوم في كثير من الأحيان برحلات الصيد ، حسبما أفادت مصادر لـ TMZ.

عندما كان طفلاً ، كان عضوًا في Eagle Boy Scouts ، التحق بمدرسة Crescenta Valley الثانوية في La Crescenta ، بالقرب من محطة البنزين حيث اشترى تذكرة تغيير حياته.

درس إدوين ، الذي يوصف بأنه "رجل هادئ ذو قلب طيب" ، الهندسة المعمارية في جامعة وودبري في بوربانك.

ولكن منذ أن أصبح ثريًا ، سرعان ما جعل الفائز المحظوظ نفسه مالكًا فخورًا لزوجين من طراز بورش 911 ، حيث دفع 250 ألف دولار (201 ألف جنيه إسترليني) على السيارة للتجول في كاليفورنيا في سيارة بيضاء مكشوفة.

بالإضافة إلى قصره المترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته 13500 قدم مربع في التلال المكون من خمس غرف نوم ، فقد اشترى أيضًا وسادة عزاب بقيمة 4 ملايين دولار في مسقط رأسه في ألتادينا ، وفقًا لموقع Dirt.com.