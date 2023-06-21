الجزائر تكشف حقيقة مطالبتها بمغادرة السفير الإماراتي

نفت الجزائر، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طلب وزارة الشئون الخارجية من السفير الإماراتي مغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صادر عنها “ينفي الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج نفيًا قاطعًا ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري”.

وأكد الناطق الرسمي للوزارة أن هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة.

وأعرب الناطق الرسمي عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مع الحرص المشترك للارتقاء بها الى أعلى المراتب تنفيذا للارادة المشتركة التي تحدوا قائدي البلدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.