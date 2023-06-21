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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. الأهلي يرغب في ضم نجم الزمالك

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن سيف جعفر لاعب الزمالك من العناصر المميزة، ولازال يمتلك الكثير، لكنه واضح أنه خائف على مستقبله في ظل عدم الاعتماد عليه، ولديه عدة عروض من أندية منافسة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يريد ضم سيف جعفر، وكان قريبا من التوقيع الرسمي ولكن الأمور تعطلت في المراحل الأخيرة، وتحدثت معه ونصحته بالبقاء داخل نادي الزمالك، ولا توجد مفاوضات بينه وبين بيراميدز كما علمت، والأولوية بالنسبة لسيف هي البقاء داخل الزمالك او الانتقال للنادي الأهلي".

وأضاف: "وجود سيف في نادي كبير افضل له من الانضمام لنادي بيراميدز، كان عليه التعلم من تجربة رمضان صبحي الذي ابتعد عن المنتخب الوطني وبدأ يلعب عليه أكثر من لاعب مؤخرا في صفوف الفراعنة منهم حسين الشحات وأحمد عبدالقادر".

نجم الأهلي السابق: حسين الشحات ليس لاعب سوبر

وزاد: "حسين الشحات ليس لاعب سوبر بالرغم من تألقه هذا الموسم، لأنه لم يظهر سوى في الموسم الحالي، والشرط الوحيد لكي نطلق عليه لقب سوبر هو أن يستمر بنفس الأداء لفترة طويلة".

وأتم: "محمود حمادة لاعب جيد ومميز في وسط الملعب وسيكون اضافة في وسط الملعب مع دونجا وباقي اللاعبين".

الأهلى سيف جعفر الزمالك محمد عبدالجليل عبدالجليل حسين الشحات

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