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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غاضب بشدة.. المدرب السابق لـ «طائرة الأهلي» يكشف كواليس اجتماعه مع الخطيب|فيديو

الخطيب
الخطيب

صرح محمد مصيلحي، المدير الفني السابق لكرة الطائرة في الأهلي، بأن عتاب جمهور الأهلي بعد خسارة لقبي الدوري والكأس كان قاسيًا وشهد تطاولًا من بعض الجماهير، لكنه تقبل ذلك، مؤكدًا أنه لم يقصر خلال فترة تواجده بالنادي الأهلي.

وقال مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "أنا حصلت على 62 بطولة سواء لاعبًا أو مديرًا فنيًا على مدار 37 سنة لم أخرج فيها من النادي الأهلي، ولا يوجد سنة لم أفز بها ببطولة مع الأهلي".

وأضاف مصيلحي: "جمهور الأهلي له كل الحق الحزن على خسارة الدوري والكأس"، مستطردًا: "عتاب جمهور الأهلي كان قاسيًا جدًا وأنا تقبلته ولكن كان هناك تطاول على شخصي، ولكن هذا هو جمهور الأهلي الذي يضع الأهلي رقم 1 دائمًا".

وتابع مصيلحي: "أقول لجمهور الأهلي إني لم أقصر وعملت اللي عليا، جمهور الأهلي هو السبب الأول في أن الواحد يبذل كل ما في وسعه من أجل إرضائه".

وحول رأيه في نهايته مع النادي الأهلي، قال مصيلحي: "نهايتي مع الأهلي لم تكن مثالية فخسارة الدوري والكأس موسمين على التوالي أمر صعب".

وواصل: “عندما جلست مع الخطيب، كان غاضب بشدة في الاجتماع وهذا حقه بالكامل، وكان يرغب في معرفة أسباب خسارة الدوري لموسمين متتاليين، الخطيب أكد لي خلال الجلسة أن الكأس وأفريقيا لا بديل عنهما ويجب التتويج بهما، الخطيب كان غاضب من خسارة الدوري بشدة”.

وحول أسباب الانهيار في نهاية الموسم وخسارة الدوري والكأس امام الزمالك، قال مصيلحي: "أحنا لاعبنا الزمالك 5 ماتشات كسبناهم كلهم في الأول.. ثقة الفريق اهتزت في مباراتي نهائي الدوري التي خسرنا خلالهما لقب الدوري".

وأضاف: "قبل نهائي الكأس، إدارة النادي جمدت لاعبين اثنين كانا مؤثرين جدًا قبل نهائي البطولة".

علاقة مصيلحي مع الأهلي

وتحدثت مصيلحي عن أن رحيله عن الأهلي كان حتميًا مع نهاية الموسم المنقضي قائلًا: "لو كنت خد الـ5 بطولات السنة دي في الأهلي مكنتش برده هكمل في النادي الأهلي والعلاقة وصلت لمرحلة النهاية".

وأشار مصيلحي إلى أن المدير الفني الأجنبي هو الأنسب حاليًا للأهلي في الفترة المقبلة عن المدير الفني المحلي.

الأهلى ميدو مصيلحي محمد مصيلحي كرة الطائرة الخطيب

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