تفويت المواعيد المهمة| شكاوى من مستخدمي هواتف آيفون.. فما القصة؟

تقارير وشكاوى عديدة تم إطلاقها من قبل مستخدمي هواتف آيفون وذلك خلال الأسابيع الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك حول نظام التشغيل قد تتسبب في توقف المنبهات من تلقاء نفسها وذلك دون إصدار صوت للتنبيه.

ووفقًا لموقع “.theverge” قد تسبّبت تلك المشكلة في القيام بإثارة استياء العديد من المستخدمين، حيث تسبب ذلك العطل في تأخر استيقاظهم من النوم وتفويت الكثير من المواعيد المهمة، وسط اعتماد الكثير من المستخدمين على أصوات المنبه.

وأكدت شركة آبل أنها على دراية بتلك المشكلة والتي تسبّب عدم تشغيل هواتف آيفون لأصوات المنبهات، وأكدت الشركة من جانبها أنها تعمل جاهدة على إصلاح تلك المشكلة.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن المشكلة قد تتعلق بخاصية “المزايا المُتتبعة للانتباه Attention Aware والتي تعد موجودة في هواتف آيفون، وتأتي ميزة تلك الخاصية على خفض مستوى صوت التنبيهات تلقائيًا بمجرد نظر المستخدم إلى جهازه.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن القيام بتعطيل خاصية “المزايا المتتبعة للانتباه” بهواتف آيفون قد يؤدي إلى حل المشكلة؛ لأنها قد تخفض مستوى صوت المنبهات، حتى عندما يكون المستخدم نائمًا.

ولم تؤكد شركة آبل إذا كان ذلك هو سبب المشكلة بالفعل أم أن هناك عدة أسباب أخرى.

ويمكن القيام بتعطيل تلك الميزة، من خلال التوجّه إلى تطبيق الإعدادات والقيام بالنقر فوق خيار “Face ID ورمز الدخول”، ثم القيام بإيقاف تشغيلها.