عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات خارقة.. تسريبات حول هواتف Huawei Pura 70 وPura 70 Pro

بميزات مش حتخليك
بميزات مش حتخليك تندم إنك اشتريتها .. هواوي تستعد لإطلاق هوا

إذا كنت تبحثين عن هواتف ذكية بمواصفات خارقة يمكنك الاختيار من الهواتف التالية التي تم طرحها في الأسواق وهي هواتف  Huawei Pura 70 وPura 70 Pro  والتي تم اعتمادها وذلك استعداداً لإطلاقها في الأسواق جديدة.

وتؤكد التسريبات أن ظهور هذه الإصدارات من خلال منصة SIRIM وذلك استعداداً للقيام بإطلاق في الأسواق  ومن المتوقع أن تقدم الهواتف Pura 70 في سوق ماليزيا في البداية.

على الجانب الآخر وفقا لموقع .bnnbloomberg لم تؤكد العملاق الصيني هواوي حتى الآن بشكل رسمي على خطط الشركة لدفع سلسلة Pura 70 بالأسواق العالمية، إلا أن بدء ظهور الهواتف بمنصة SIRIM يشير إلى وجود إعلان مرتقب من هواوي، كما تشير  التوقعات إلى أن هواوي ستقدم اثنان وذلك من الإصدارات فقط من السلسلة في الأسواق العالمية.

على الجانب الآخر قدمت هواوي هاتفي Huawei Pura 70 وPura 70 Pro بالسوق الصيني بشاشات OLED، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، وذلك مع طبقة حماية من زجاج Kunlun، ولقد انطلق Pura 70 بحجم شاشة 6.6 بوصة، بينما جاء Pro بحجم شاشة 6.8 بوصة.
 

هواتف Huawei Pura 70 هواتف Pura 70 نظام Android 15 معالح Kirin 9010 السوق الصينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

بعد موافقة كولر.. شبانة يعلن عن صفقة نارية للأهلي

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

موضوعات متعلقة

بأسعار مش هتصدقها وإمكانيات خارقة..شركة HMD تطلق هواتف نوكيا 215 و225 و235

أخبار التكنولوجيا|بسعر أقل من 6000 جنيه.. أحدث وأقيم موبايل 5G من Realme وتطبيقات سحرية هتدلع بيها موبايلك.. مش هتصدق إنها ببلاش

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

بميزات خارقة حتعوضك عن Apple Watch.. انطلاق ساعات Galaxy Watch7

مش حتصدق سعره.. هاتف Infinix GT 20 Pro بإمكانيات خارقة لمحبي الألعاب

هاتف يسحق الجميع.. تسريبات حول سعر موبيل Xperia 1 VI

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20

حتبدل أكتر من جهاز| جوجل تتيح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو.. فما القصة؟

ترشيحاتنا

نتيجة حرب الأسعار.. BYD في أزمة بسبب سياراتها الكهربائية

مصرع 3 وإصابة آخرين في ميناء أوديسا بأوكرانيا خلال هجوم صاروخي روسي

آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة القاهرة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

أيهما أولى وقت الفجر قراءة القرآن أم الدعاء؟.. دار الإفتاء تجيب

توفوا اختناقًا.. مصرع 8 أشخاص جراء حريق داخل مطعم في بيروت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جديدة

قصير فوق الركبة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بمواصفات خارقة .. 3 أفضل ساعات من أندرويد برخص التراب

بالحمالات .. ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر إنستجرام بجمالها من أسوان|شاهد

فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ