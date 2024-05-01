بإمكانيات خارقة.. تسريبات حول هواتف Huawei Pura 70 وPura 70 Pro

إذا كنت تبحثين عن هواتف ذكية بمواصفات خارقة يمكنك الاختيار من الهواتف التالية التي تم طرحها في الأسواق وهي هواتف Huawei Pura 70 وPura 70 Pro والتي تم اعتمادها وذلك استعداداً لإطلاقها في الأسواق جديدة.

وتؤكد التسريبات أن ظهور هذه الإصدارات من خلال منصة SIRIM وذلك استعداداً للقيام بإطلاق في الأسواق ومن المتوقع أن تقدم الهواتف Pura 70 في سوق ماليزيا في البداية.

على الجانب الآخر وفقا لموقع .bnnbloomberg لم تؤكد العملاق الصيني هواوي حتى الآن بشكل رسمي على خطط الشركة لدفع سلسلة Pura 70 بالأسواق العالمية، إلا أن بدء ظهور الهواتف بمنصة SIRIM يشير إلى وجود إعلان مرتقب من هواوي، كما تشير التوقعات إلى أن هواوي ستقدم اثنان وذلك من الإصدارات فقط من السلسلة في الأسواق العالمية.

على الجانب الآخر قدمت هواوي هاتفي Huawei Pura 70 وPura 70 Pro بالسوق الصيني بشاشات OLED، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، وذلك مع طبقة حماية من زجاج Kunlun، ولقد انطلق Pura 70 بحجم شاشة 6.6 بوصة، بينما جاء Pro بحجم شاشة 6.8 بوصة.

