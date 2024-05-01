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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لحماية قدميك تجنبي شراءها.. 8 أنواع من الأحذية غير عملية

8 أنواع من الأحذية
8 أنواع من الأحذية غير عملية

حذر موقع إكسبريس، من ثمانية أنواع من الأحذية غير العملية التي يمكنك تجنب شرائها لحماية قدميك تشمل الأتي :

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8 أنواع من الأحذية غير عملية

الأحذية ذات الكعب العالي الشديد: الكعب العالي الشديد يمكن أن يؤدي إلى توازن غير مستقر وزيادة الضغط على الكاحل والقدم. اختر الكعب العالي بارتفاع معتدل أو ابحث عن الأحذية ذات الكعب السميك لتوفير الدعم الأفضل لقدميك.

الأحذية ذات الأطراف الضيقة: الأطراف الضيقة تقيد حركة أصابع القدم وتضغط عليها مما يمكن أن يتسبب في آلام وتشوهات مثل تشوه العظمة (بونيون). اختر الأحذية ذات أطراف واسعة وتناسب قدميك بشكل مريح.

الأحذية ذات النعل الرفيع: النعل الرفيع يوفر قليلًا من الحماية والتبطين للقدم، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالآلام والإجهاد. ابحث عن الأحذية ذات النعل السميك والمرن لتوفير الراحة والحماية لقدميك.

الأحذية ذات الشريط الخلفي الضيق: الأحذية التي تحتوي على شريط خلفي ضيق يمكن أن يؤدي إلى احتكاك وآلام في الكعب. اختر الأحذية التي توفر شريط خلفي عريض وقابل للتعديل لتوفير الدعم والراحة.

الأحذية ذات النعل المسطح الرقيق: النعل المسطح الرقيق لا يوفر الدعم الكافي لقوس القدم ويزيد من احتمالات التواء الكاحل والإجهاد العام على القدم. ابحث عن الأحذية التي تحتوي على نعل مبطن ويوفر دعمًا جيدًا لقوس القدم.

الأحذية ذات المواد غير مرنة: الأحذية المصنوعة من مواد غير مرنة وغير قابلة للتنفس قد تؤدي إلى تراكم الحرارة والرطوبة في القدمين، مما يزيد من احتمال حدوث رائحة كريهة والإصابة بالفطريات. اختر الأحذية المصنوعة من مواد مرنة وقابلة للتهوية مثل الجلد الطبيعي.

الأحذية ذات التصميم الضيق أو الضيقة: الأحذية ذات التصميم الضيق أو الضيقة يمكن أن تضغط على أصابع القدموتؤدي إلى آلام وتشوهات، ابحث عن الأحذية التي توفر مساحة كافية لأصابع القدم للحركة والراحة.

الأحذية غير المناسبة للنشاط الذي تقوم به: احرص على اختيار الأحذية التي تناسب النشاط الذي تقوم به. على سبيل المثال، اختر أحذية رياضية ملائمة لممارسة الرياضة وأحذية مقاومة للماء للأنشطة في الهواء الطلق. استثمر في الأحذية المصممة لتلبية احتياجاتك الخاصة وتوفير الحماية والراحة.

تذكر دائمًا أن الراحة والحماية هما الأساس عند اختيار الأحذية، اختر الأحذية التي تناسب قدميك بشكل مريح وتوفر الدعم اللازم للحفاظ على صحة قدميك.

الاحذية 8 أنواع من الأحذية غير عملية الأحذية ذات الكعب العالي الراحة والحماية ​​​​​​​health

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