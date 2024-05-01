حدث ليلاً|وفاة فاتن الراعي والدة الفنانة ريم أحمد.. اعتقال أكثر من 100 متظاهر بجامعة كولومبيا.. وموجة من الطقس السيئ تضرب السعودية ولبنان

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزًا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ويتضمن أهم الأحداث

رد «نهضة بركان» بشأن طلب توافر حاملي «الكرات» أمام الزمالك.. فيديو

نادٍ ألماني كبير يفاوض نجم الأهلي .. واللاعب يطلب الرحيل عن الفريق

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

الوزراء: ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو عالميا كان له أثر محلي

وفاة فاتن الراعي والدة الفنانة ريم أحمد صاحبة شخصية «هدى ابنة ونيس»

دينا الشربيني عن حبيبها: أبعد ما يكون عن الأضواء|فيديو

اعتقال أكثر من 100 متظاهر في جامعة كولومبيا وكلية مدينة نيويورك

شرطة نيويورك تكشف حقيقة استخدام الغاز المسيل للدموع أثناء الاعتقالات

هطول أمطار غزيرة وجريان سيول على الرياض.. فيديو

شاهد| سيول ضخمة تضرب مدينة مكة المكرمة