اعتقال أكثر من 100 متظاهر في جامعة كولومبيا وكلية مدينة نيويورك

أعلن مسئول في إنفاذ القانون، أنه تم القبض على أكثر من 100 محتج في حرمين جامعيين في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي لشبكة "سي إن إن"، إنه تم القبض على أكثر من 100 متظاهر في جامعة كولومبيا وكلية مدينة نيويورك.

وأصدرت جامعة كولومبيا الأمريكية، التي تشهد احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بياناً عقب دخول عناصر من شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال متحدث باسم الجامعة في البيان: "نعتقد أن المجموعة التي اقتحمت المبنى واحتلته يقودها أفراد لا ينتمون إلى كولومبيا".

وأضاف: "نأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع من خلال أفعالهم، وبعد أن علمت الجامعة أن قاعة هاميلتون تم احتلالها وتخريبها وحصارها، لم يكن أمامنا أي خيار، بعد إجبار العاملين على الخروج من المبنى، وتعرض أحدهم للتهديد".