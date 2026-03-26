هشام ماجد: غيابي عن رمضان بسبب الانشغال.. وفيلم «برشامة» حلم قديم تحقق

أكد الفنان هشام ماجد، أنه لم يكن لدي وقت أن أقوم بعمل مسلسل في موسم رمضان الماضي، خاصة أنه كنت منشغلا في أكثر من عمل، مشيرا إلى أنه "من زمان وأنا بحب فيلم “برشامة” وكان المفروض نصوره من زمان"

وقال هشام ماجد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه من أول يوم قرات فكرة “فيلم برشامة”، وقد تحمست له، مؤكدا أن خالد وشيرين دياب وأحمد الزغبي بذلوا مجهودات كبيرة في كتابة فيلم “برشامة”.

وتابع الفنان هشام ماجد، أنه أنا سعيد بفيلم “برشامة”، خاصة بعد ردود الأفعال الأيجابية على العمل.